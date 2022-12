In occasione del Santo Natale 2022, l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona promuove per il secondo anno, negli spazi del Museo Diocesano, un evento dove l’arte si fa strumento di beneficenza.

Dopo il successo di Arte all’Asta a favore della Caritas Diocesana nel 2021, quest’anno sarà il Centro Paolo VI Onlus il destinatario del gesto solidale.

Grazie al Patrocinio e alla collaborazione della società per le belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano, diversi artisti hanno donato al Centro Paolo VI alcune loro opere che verranno esposte al pubblico e potranno essere assegnate previa donazione. Il ricavato delle offerte, che sono fiscalmente detraibili, andrà a sostenere alcune delle numerose attività riabilitative svolte a favore dei ragazzi ospiti.

L’esposizione delle opere è presso il Museo Diocesano di Tortona (via Seminario, 7) a partire da sabato 3 dicembre sino al 18 dicembre, durante gli orari di apertura del museo: sabato e domenica dalle 15,30 alle 18,30.

Per informazioni è possibile scrivere a beniculturali@diocesitortona.it o telefonare in orario di apertura del museo al numero 0131.1922731.

Il Centro Paolo VI O.N.L.U.S., proprietà della Diocesi di Tortona, è nato come “Centro Medico Psico-Pedagogico”, fondato da Mons. Francesco Remotti nel 1966, per erogare prestazioni educative e riabilitative a favore di bambini, adolescenti e giovani adulti, che presentavano ritardo cognitivo, disturbi di personalità e gravi problemi socio-relazionali.

Oggi il Centro Paolo VI, diretto da Don Cesare De Paoli, è un riferimento importante e riceve richieste di aiuto da tutto il nord Italia, in particolare per soggetti in età evolutiva con problemi psicopatologici che richiedono elevati livelli di riabilitazione e di assistenza.

Il Centro offre un ‘ampia gamma di interventi sanitari attraverso gli Ambulatori, i Servizi Residenziali e i Centri Diurni mantenendo al centro la Persona e la sua qualità di vita.