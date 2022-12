Luci e alberi in Città e nelle frazioni (a bassissimo consumo energetico) per mantenere viva la tradizione.

“Abbiamo ritenuto di mettere luminarie ed alberi di Natale in città e nelle frazioni. Nel clima natalizio un po’ di luce è necessario a mantenere viva la nostra tradizione perché se quella luce si spegnesse sarebbe davvero grave. E in ogni caso abbiamo scelto un’illuminazione a bassissimo consumo energetico ben consci del momento particolarmente difficile che non solo Valenza, ma l’intera Europa, sta vivendo”.

Così il Sindaco di Valenza Maurizio Oddone per l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Gramsci, lunedì 5 dicembre