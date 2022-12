Si è svolta nella giornata di oggi 4 Dicembre presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria la ricorrenza di Santa Barbara Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco.

Alla presenza del Comandante Dott. Ing. Mariano S. Guarnera, dell’On. Dott. Riccardo Molinari, del Prefetto di Alessandria Dott. Francesco Zito, del Sindaco di Alessandria Dott. Giorgio Abonante, delle Autorità locali e dell’Associazione dei Vigili del Fuoco presso la caserma, si è tenuta la cerimonia dell’Alza Bandiera, con la deposizione di una corona in Ricordo dei Caduti dei Vigili del Fuoco.

Un momento di raccoglimento presso il monumento dedicato ai Colleghi Marco, Matteo e Antonino, alla presenza del personale dipendente.

Presso la Cattedrale di Alessandria è stata celebrata la Santa Messa dal Vescovo di Alessandria Mons. Guido Gallese unitamente al Cappellano dei Vigili del Fuoco Don

Augusto Piccoli con la partecipazione delle AutoritИ Civili e Militari, Personalità Politiche ed Associazioni.

Da parte del Comandante Dott. Ing. Mariano S. Guarnera, è stato rivolto un saluto a tutti i presenti alla cerimonia sia per la Seconda Domenica di Avvento sia per la ricorrenza della Patrona Santa Barbara, unitamente ai ringraziamenti alle persone ed agli Enti che nel periodo trascorso hanno agevolato lo svolgimento delle varie attività istituzionali.

Sentimenti di stima, affetto e ringraziamento sono stati rivolti al Vescovo Mons. Guido GALLESE, per l’Omelia e per le preziose riflessioni donate: “Il Cammino dell’Avvento e le ricorrenza di Santa Barbara ci aiutano a ricordare la rilevanza dell’impegno cristiano e dell’essenzialità della consapevolezza che il vero successo di ogni genuina impresa umana è proporzionale alla bontà del lavoro di squadra che deve essere intesa non come un ristretto gruppo di soggetti accomunati da settoriali obiettivi ma come una grande “Famiglia di fraterni giocatori”. Casacche, divise, attrezzi da lavoro, professionalità, normative e quant’altro necessario ad ogni individuo devono ritenersi semplici strumenti per competere “INSIEME” per una “NOBILE META: migliorare le condizioni di vita privata e sociale”, superando le inevitabili difficoltà della vita normale come delle “Emergenze piccole e grandi” all’insegna dell’altruismo e della solidarietà nel pieno rispetto del prossimo e dell’ambiente.

L’anno trascorso ha visto il Comando operare oltre lo standard, circa 7145 interventi, con un incremento del 13% circa rispetto all’anno precedente.

E’ stato messo in atto il consueto impegno con grande soddisfazione per quanto conseguito nei diversi ambiti di competenza, attività di soccorso tecnico, prevenzione

antincendi, formazione e preparazione professionale del personale, servizi vari alla collettività.

E’ stata sottolineata la gratitudine al personale dipendente, operativo di ruolo e volontario, funzionario ed amministrativo che con la propria opera assicura la

funzionalità del dispositivo di soccorso a beneficio della collettività e dell’Amministrazione Pubblica.

Rilevante è stata la sinergica cooperazione messa in campo da parte degli Enti, pubblici e privati, delle strutture di protezione civile presenti nel territorio, le cui azioni

rappresentano per il Comando uno strategico contributo per la continuità e l’efficienza dei servizi vigilfuoco.

Un pensiero è stato rivolto alla memoria dei vigili del fuoco caduti in servizio. Infine è stato rivolto un saluto cordiale ai familiari del Personale dipendente, al Personale in

quiescenza e a tutti i partecipanti alla cerimonia.