In data odierna, durante il normale controllo del territorio, la Polizia Municipale è intervenuta alle ore 8.50 circa in Piazza XX Settembre, dove, sull’attraversamento pedonale all’altezza del bar Peso, era da poco avvenuto un sinistro stradale con protagonisti un autocarro e un pedone.

Il conducente del mezzo ha urtato il pedone che è finito a terra riportando lesioni apparentemente non gravi ma comunque da verificare al pronto soccorso. L’autista ha proseguito la marcia senza fermarsi.

Grazie all’aiuto delle telecamere cittadine, situate nelle immediate vicinanze, ed anche ai varchi di ingresso e di una testimonianza di persona presente al sinistro, è stato possibile risalire sia alla proprietà dell’autocarro che alle generalità del conducente. Convocato immediatamente presso gli uffici del Comando sarà sanzionato per violazione al CDS relativamente alla mancata precedenza al pedone e denunciato all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso nei confronti del medesimo.