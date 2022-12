Una bella notizia per Tortona e per i giovani che si occupano di progetti importanti per la città di Tortona: nella giornata di oggi, mercoledì 14 dicembre, una delegazione degli operatori volontari di Servizio Civile Universale composta da Umberto Cassinelli, Matteo Cimini, Lorenza Freggiaro e Davide Muratore, impegnati nei diversi progetti del Comune di Tortona, accompagnati dal Responsabile dei volontari, Marzia Tobaldo, (tutti e cinque nella foto in basso) hanno preso parte all’udienza di Papa Francesco in Vaticano.

L’iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento Politiche Giovanili e SCU nell’ambito degli eventi per la celebrazione della terza giornata del Servizio Civile Universale fissata il 15 dicembre e del 50′ anniversario dell’istituzione dell’obiezione di coscienza. Al termine dell’udienza la delegazione è stata anche ricevuta da Monsignor Vittorio Viola, Vescovo Emerito di Tortona, che ricopre l’incarico di Segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti presso la Santa Sede, al quale è stata consegnata la maglietta dello Servizio Civile Universale Tortona come ricordo della bella giornata.