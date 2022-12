Continuano ad aumentare in Piemonte i Comuni Rifiuti Free (ovvero quei Comuni con una raccolta differenziata superiore al 65% e una produzione di rifiuto secco indifferenziato inferiore ai 75 kg/abitante/anno), che nel 2022 raggiungono quota 125 (erano meno di cinquanta solo tre anni fa). Un segnale importante e una conseguenza naturale: l’attivazione della raccolta differenziata Porta a Porta è stata la spinta necessaria per arrivare a questi risultati.

Sono i dati (relativi all’anno 2021) che emergono dal Dossier Comuni Ricicloni 2022 presentato venerdì 16 dicembre a Torino da Legambiente nel corso della giornata conclusiva della sesta edizione dell’EcoForum per l’Economia Circolare del Piemonte, appuntamento dedicato all’approfondimento e al confronto sui temi della corretta gestione dei rifiuti e delle buone pratiche di economia circolare a cui hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, università, mondo imprenditoriale e singoli cittadini.

Nella stessa giornata si è anche svolta la cerimonia di consegna degli attestati di “Comuni RIcicloni 2022” per i Comuni Piemontesi che si sono comportati meglio nel corso dell’anno riguardo alla differenziazione nel conferimento dei rifiuti.

“Siamo orgogliosi di questi risultati, ottenuti grazie all’ottima collaborazione con le Amministrazioni comunali e al grande impegno dei cittadini”, dice Marco Peretti, direttore operativo di Gestione Ambiente S.p.A., che con la sua “squadra” tra il 2018 e il 2022 ha avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta in ben 33 Comuni del bacino novese e tortonese.

“Ringrazio tutti i colleghi che, con la loro professionalità e dedizione, anche in momenti difficili di pandemia, hanno permesso la riuscita del progetto. E, oggi, trovare 14 dei nostri Comuni nella classifica dei Comuni Rifiuti Free è a maggior ragione motivo di enorme soddisfazione”, continua. “Certi ormai che la strada intrapresa sia quella giusta, sappiamo anche che c’è ancora molto da fare per l’ambiente, ma continuando così riusciremo tutti insieme a centrare nuovi obiettivi”, spiega Silvio Mazzarello (nella foto in basso), Amministratore Delegato di Gestione Ambiente S.p.A., che aggiunge: “Mi complimento con tutti i cittadini e i loro Sindaci, con i quali continueremo a interfacciarci per un proficuo scambio di idee atto a migliorare sempre e a trovare, dove necessario, soluzioni e progetti innovativi”.

Ecco i nostri Comuni premiati*, a cui vanno i più grandi complimenti!

CARROSIO (Abitanti: 489)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 36,20

% RD 2021: 87,39

VOLTAGGIO (Abitanti: 671)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 40,50

% RD 2021: 89,72

PARODI LIGURE (Abitanti: 622)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 43,90

% RD 2021: 86,33

TASSAROLO (Abitanti: 600)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 48,80

% RD 2021: 89,79

FRANCAVILLA BISIO (Abitanti: 502)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 53,20%

% RD 2021: 91,03

VILLAROMAGNANO (Abitanti: 663)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 63,30

% RD 2021: 86,10

FRESONARA (Abitanti: 624)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 61,70

% RD 2021: 87,17

VIGUZZOLO (Abitanti: 3.064)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 60,00

% RD 2021: 83,07

SPINETO SCRIVIA (Abitanti: 363)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 59,30

% RD 2021: 79,97

PASTURANA (Abitanti: 1.276)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 71,90

% RD 2021: 85,68

CAPRIATA D’ORBA (Abitanti: 1.795)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 71,90

% RD 2021: 85,68

ALLUVIONI PIOVERA (Abitanti: 1.635)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 71,40

% RD 2021: 80,25

MOLINO DEI TORTI (Abitanti: 570)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 72,30

% RD 2021: 81,85

CASTELLAR GUIDOBONO (Abitanti: 397)

Secco Residuo 2021 kg/ab: 72,40

% RD 2021: 81,44

* I Comuni sono in ordine di classifica stipulata da Legambiente, che ha assegnato ad ogni Comune Rifiuti Free un punteggio dato dalla somma del valore di secco residuo (RU) e del valore della percentuale di raccolta differenziata (%RD).

