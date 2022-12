L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, ma stavolta la morte naturale, forse è avvenuta soprattutto a causa della vetusta età. La vittima, una donna che abitava da sola, infatti, aveva 87 anni.

Sono passate da poco le 16,30 quando secondo la prima sommaria ricostruzione una chiamata di soccorso arriva al centralino dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che devono immediatamente recarsi in via Brigata, nella arte ovest della città, a beve distanza da municipio perché una pensionata che abita da sola da diverse ore non dà più segni di vita.

Ad accorgersene, secondo quando emerso, è una vicina di casa, che forse più di altre aveva rapporti più frequenti cn la pensionata. I pompieri provano a suonare il campanello e a chiamare la donna che non risponde e a quel punto decidono di entrare nell’abitazione. la donna risiede al primo piano e così con una scala salgono sul terrazzo e si accorgono che la porta finestra è socchiusa: meglio, così non devono forzarla. Quando sono all’interno però trovano la pensionata ormai cadavere deceduta per cause naturali.