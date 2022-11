Il Comune di Voghera è stato presente in prima linea alla presentazione di “Welfare as a service”, ilprogetto innovativo dell’INPSper ottimizzare la programmazione e gli interventi in ambito welfare con le amministrazioni locali e centrali. Un progetto ambizioso ed importante, del quale Voghera è stata selezionata tra le dieci città pilota italiane.

L’iniziativa, illustrata alla sala Caravaggio dellaFiera di Bergamo nell’ambito della 39° edizione dell’Assemblea dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), consiste nella realizzazione di una piattaforma informatica che possa consentire all’istituto, agli enti locali e alle amministrazioni centrali della comunità digitale del welfare, la condivisione e l’interoperabilità delle banche dati, sia a livello nazionale che a livello locale. Voghera rappresenterà dunque un modello di sperimentazione a livello nazionale. Dopo l’avvio del percorso dei territori generativi, questo progetto presenta un ulteriore step che coinvolge il Comune sul miglioramento e ottimizzazione dei servizi sociali, tramite lo scambio di dati ed informazioni tra singole persone e nuclei familiari. Arriverà da ANCI l’accordo da firmare, che ufficializzerà l’inizio effettivo dei lavori.

Al convegno, organizzato sul tema “PNRR e politiche sociali”, sono intervenutiVincenzo Caridi, Direttore Generale INPS, Lara Panfili, Direttore amministrativo ANCI e responsabile del progetto PAS,Gianluigi Raiss, Dirigente area Data governance e analytics INPS,Rocco Lauria, Direttore Organizzazione e comunicazione interna INPS,Alessandro Casile, Dirigente responsabile Comunicazione esterna INPS. La delegazione del Comune di Voghera è stata composta dal Sindaco Paola Garlaschelli e dall’Assessore alle Politiche Sociali Federico Taverna.

“E’ stata una giornata importante ed emozionante – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. La nostra Voghera fa parte orgogliosamente delle dieci città italiane del progetto pilota nazionale INPS/ANCI “Welfare as a service”. Si tratta di un progetto di spessore, che si pone l’obiettivo di ottimizzare la programmazione e gli interventi in ambito welfare con le amministrazioni locali e centrali. Siamo costantemente al lavoro per migliorare la qualità dei servizi sociali e il sistema di welfare locale”.

“Prevale la soddisfazione per vedere Voghera tra le città pilota, come modello nazionale, per lo sviluppo dei progetti riguardanti il welfare locale e i servizi sociali – sottolinea l’Assessore Federico Taverna -. Uno sviluppo che riguarda nuovi strumenti di scambio dati e digitali per migliorare i servizi offerti in quest’ottica. Le politiche di welfare vengono messe in atto in Italia attraverso una pluralità di strumenti destinati a segmenti differenziati di utenza, definiti sia a livello nazionale che locale”.