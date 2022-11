Nella mattinata di oggi, venerdì 25 novembre, 56 alunni della scuola dell’Infanzia “Mary Poppins” hanno incontrato il Sindaco Federico Chiodi, il Vice Fabio Morreale, l’Assessore Marzia Damiani e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo per sostenere il progetto avviato lo scorso anno dai loro compagni, per la salvaguardia del torrente Ossona, in particolare del tratto che costeggia la loro scuola. I bambini si sono dimostrati molto attenti e preparati sulla raccolta differenziata e sulla tutela dell’ambiente. Hanno dialogato con il Sindaco e gli Amministratori ponendo interessanti domande e proponendo soluzioni interessanti, come l’affissione di una cartellonistica che loro stessi realizzeranno e che verrà posizionata in collaborazione con il Comune di Tortona.

L’Assessore Damiani, a conclusione dell’incontro, ha distribuito, insieme a gli operatori volontari del Servizio Civile, Umberto e Cristina, che hanno collaborato alla realizzazione del progetto “Green Youth Hub – Energie Giovani per uno smart land tortonese” finanziato da ANCI e Dipartimento Politiche Giovanili, coriandoli in carta riciclata contenenti semi di diverse tipologie floreali, che potranno essere sparsi sul terreno per seminare il prato e le aiuole attorno alla scuola.

