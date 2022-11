Un incidente stradale per fortuna con gravi conseguenze solo per il traffico e non per le persone coinvolte, si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 novembre, lungo la statale per Alessandria alla frazione Torre Garofoli.

Verso le 18, secondo la prima sommaria ricostruzione, è accaduto un tamponamento fra due auto e un furgone con i mezzi che hanno invaso la carreggiata bloccando il traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza i mezzi e l’ambulanza del 118 per soccorrere le persone che hanno solo riportato lievi ferite.

Lunghe code di auto si sono verificate da e verso Tortona per circa un’ora.