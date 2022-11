L’infopoint Upupa è uno spazio di informazione e incontro, nato per rispondere alle esigenze delle persone in transito che arrivano e attraversano il territorio di Ventimiglia e non trovano accoglienza adeguata nelle strutture istituzionali.

Gestito da volontari e autofinanziato mediante realtà solidali del territorio, tra cui il collettivo Progetto20k, con una raccolta fondi su GoFundMe intende continuare la sua attività.

L’obiettivo è infatti di “creare – scrivono gli organizzatori – un punto di contatto sicuro e accogliente con e per le persone migranti, ma anche un punto di incontro e integrazione tra chi abita la città e le persone che la attraversano”.

Il contributo dei donatori, già superiore ai cinquemila euro, servirà per coprire le spese di affitto e delle utenze; acquistare materiale di cancelleria, cellulari, credito telefonico, computer; stampare i materiali informativi multilingue; un fondo per coprire le spese legali di registrazione, casi di azioni legali, spostamenti.

Inoltre i fondi verranno utilizzati anche per la redazione, pubblicazione e promozione di report di advocacy, per l’organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione rispetto alla situazione dei confini, per la promozione di attività di sensibilizzazione all’interno dello spazio dell’Infopoint; organizzare eventi culturali e informativi per facilitare la buona convivenza tra la cittadinanza e le persone in transito.

La raccolta ha ricevuto decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutaci-a-supportare-le-persone-in-transito