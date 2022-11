Venerdì 4 novembre ad Alessandria presso il Laboratorio Civico “Carla Nespolo” verrà presentato il libro di Federico Fornaro “Il collasso di una democrazia” edito da Bollati Boringhieri.

L’autore dialogherà con Renzo Penna su come fu possibile l’ascesa al potere, in Italia, da parte del fascismo. Insieme analizzeranno le cause, le motivazioni e le circostanze che, a partire dal primo dopoguerra fino al 1922, permisero la nascita e il successo del movimento fascista, del suo segretario Benito Mussolini e delle sue caratteristiche autoritarie e violente.

Appuntamento ad Alessandria alle ore 17:30!