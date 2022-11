L’edizione 2022 di Olioliva propone un ricco programma di intrattenimenti. Venerdì 4 novembre presso l’Auditorium della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” è in programma lo spettacolo organizzato daFiorenzo Runco “Oliolivateatro”della Compagnia “Ramaiolo in Scena” con la piece “Funny Money”, commedia comica di Ray Cooney, famoso drammaturgo inglese. Un pezzo esilarante sullo scambio di una valigetta stracolma di soldi e un finale ricco di colpi di scena.

Nella giornata di sabato 5 novembre alle ore 16, Piazzale delle Feste sulla Banchina Aicardi, ancora Runco promuove il Contest “Liscio come l’Olio: esibizione di danze con il coinvolgimento del pubblico a cura dei ballerini dello Studio Danze Imperia. Una performance originale e divertente per far ballare tutta la famiglia.

Un altro appuntamento da non perdere a Olioliva 2022 è in programma sabato 5 novembre alle ore 21 presso l’Auditorium della Camera di Commercio. Lo spettacolo intitolato “Un Biglietto Per Due”, vero e proprio music comedy show, vede la partecipazione di Manuel Negro, irresistibile showman e Giancarlo Aiosa travolgente cabarettista musicale. Lo spettacolo è promosso dal Marathon Club Imperia in collaborazione con il Lions Club “La Torre” e l’Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria”. Una serata a scopo benefico per contribuire all’acquisto di una autovettura da donare alla sede provinciale della “Lega Italiana per la lotta ai tumori”.

I biglietti si possono prenotare presso “Tutto musica” ad Imperia Piazza Unità Nazionale tel. 0183-274680 oppure telefonando al 347-4059559.