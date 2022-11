Lasciare rifiuti in giro non conviene, anzi, forse conviene solo ai Comuni che così quando individuano gli autori possono fare multe da 600 euro a ciascuno e incassare…

E allora perché abbandonare rifiuti quando gestione Ambiente li raccoglie e per quelli ingombranti lo fa gratis e ha pure aperto un centro di raccolta rifiuti?

Difficile dare una risposta, ma intanto chi sgarra paga.

Anche nel mese di ottobre c’è stato un grande lavoro di controllo del territorio tortonese da parte del Corpo Ambientale Nazionale (in convenzione con il Comune di Tortona), che ha portato a ben 18 accertamenti per abbandono illecito di rifiuti. I trasgressori verranno sanzionati a norma di legge.

È molto importante la collaborazione dei cittadini: “Le segnalazioni arrivano con una media di due al giorno al nostro numero per le “soffiate” (353.4468635)”, spiegano gli agenti del Corpo Ambientale Nazionale.

Le immagini che pubblichiamo di seguito mostrano i molteplici rifiuti trovati, in particolare nella zona del Conforama, in Strada Vicinale Ova, in Strada Comunale Cerca e a Torre Garofoli.