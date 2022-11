Tra le novità della ventitreesima edizione di Olioliva, evento principe dell’autunno ligure per il ricco programma di assaggi, degustazioni, visite, convegni, mostre e passeggiate nel verde, ci sono anche “Cene a 4 Mani” per appassionati, gastronomi, gourmet ma non solo. L’idea è quella di far conoscere le specialità e i manicaretti preparati da grandi chef ad un pubblico più ampio ed eterogeneo. Gli appuntamenti “a quattro mani” sono due. Il primo è in programma giovedì 3 novembre presso il Ristorante “Salvo Cacciatori” di via Vieusseux 12 con lo chef stellato Fabio Ingallinera (Il Nazionale di Vernante) e Luca Politano (Da Politano, Boves) al fianco del resident chef Vittorio Frangiosa: info e prenotazioni allo 0183-293763.

La seconda Cena è fissata per venerdì 4 novembre presso “Enoteca Ristorante Grappolo” di Calata Cuneo 61 con lo chef Antonio Ietto “Ezzelino” (Chalet Il Rosso), Prato Nevoso) al fianco del resident chef Davide Furlan: info e prenotazioni al 327-7699677.

A valorizzare alcune delle numerose iniziative che si svolgeranno durante le tre giornate di Olioliva, nelle quali saranno coinvolti illustri esperti ed importanti ospiti, sarà Sergio Rossi, ribattezzato il cucinosofo®. Genovese, noto volto di Primocanale, Rossi si occupa di storie e culture del cibo e della cucina, è stato direttore del Conservatorio delle Cucine Mediterranee di Genova, ha creato e curato l’Archivio per la Storia dell’Alimentazione Giovanni Rebora, ha ideato e curato il sito internet civiltaforchetta.it.

Da tempo è impegnato ad “indagare” la cultura gastronomica delle comunità liguri e le produzioni alimentari tradizionali italiane. Collabora con quotidiani, riviste e reti televisive.