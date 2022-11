Aggiornamento dal Comune sulla situazione acqua potabile a Tortona: “L’ Arpa – afferma un comunicato ufficiale del Comune di Tortona giunto poc’anzi in redazione – informa che a Tortona non risultano problemi legati allo sversamento di sostanze chimiche nel torrente Scrivia. I pozzi di subalveo sono stati chiusi e l’acqua viene prelevata utilizzando solo la galleria filtrante che preleva principalmente acqua dalla zona collinare. Anche visivamente le condizioni del torrente risultano ripristinate per tutto il corso. L’acqua erogata dai rubinetti può continuare ad essere utilizzata normalmente.”

Correlati