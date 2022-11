Venerdì 4 novembre ricorre la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate – Anniversario della Vittoria 2022, in occasione della fine della Prima Guerra Mondiale. Il Comune di Tortona organizza diversi appuntamenti, iniziati idealmente nella mattinata di mercoledì 26 ottobre, con le riflessioni sulla giornata nell’ambito del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Le celebrazioni inizieranno giovedì 3 alle ore 19 in piazza Duomo con l’accensione del “Sacro Fuoco” e della “Torcia della Vittoria” organizzata dalla locale Assoarma che presidierà con un picchetto il braciere acceso fino alle ore 23.

Venerdì 4, al mattino, la tradizionale cerimonia preceduta, alle ore 9, dalla preghiera in Cattedrale, benedizione della corona d’alloro per i Caduti e della “Torcia della Vittoria”; successivamente, dalle 9.30, il corteo a cui parteciperanno autorità e alunni delle scuole, che dal Duomo raggiungerà il sacrario dei Caduti in via Bidone per la commemorazione ufficiale, il saluto del Sindaco Federico Chiodi, l’alzabandiera e la deposizione della corona.