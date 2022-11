Spegnere la città e lasciarla nell’anonimato per risparmiare una manciata di euro di aumento dell’energia elettrica non sarebbe Natale e si perderebbe quell’atmosfera tipicamente natalizia che riscalda i cuori.

Questo è sicuramente il pensiero che ha animato l’Amministrazione comunale di Tortona e sul quale, lo diciamo apertamente, siamo perfettamente d’accordo perché il Natale è unico e non merita di essere sacrificato sull’altare dei profittatori che gonfiano le bollette dell’energia elettrica a discapito dei consumatori.

E poi perché spegnere la città visto che ci sono gli sponsor che pagano? Un pensiero che sicuramente ha animato l’Amministrazione comunale di Tortona che dei 25 mila euro raccolti dagli sponsor per le manifestazioni natalizie ha deciso di impegnarne quasi una buona parte (11 mila 500 euro) per le Luminarie, consegnandone 6.500 all’Unione Commercianti per la parte di luminarie dedicate ai negozi della città e spendendo gli altri 5 mila per le luminarie speciali quelle che daranno il tocco magico per rendere più bella l’atmosfera natalizia.

I 6.500 euro sono stati dati all’Unione Commercianti per procedere con la realizzazione delle luminarie natalizie nel centro storico supportando l’iniziativa della stessa Unione Commercianti di Tortona per la copertura a proprio diretto carico dell’importo quest’anno non corrisposto dall’abituale sponsor che da tempo sosteneva l’Associazione commercianti in tale iniziativa.

La decisione è stata presa nell’ultima riunione, della Giunta comunale di Tortona dove è stato deliberato di riconoscere all’Unione Commercianti Tortona, con sede in Via Fratelli Pepe, 1 un importo pari ad € 6.500 quale contributo per le luminarie natalizie delle principali vie del centro storico; ) di assumere altresì a carico del comune l’importo di 5 mila euro oltre iva a copertura delle spese per la realizzazione dell’illuminazione delle vie del centro cittadino come da richiesta dell’Unione Commercianti di Tortona del 14/11/2022; 4) di assumere a carico del comune l’allestimento delle luminarie natalizie nelle piazze cittadine del centro ed eventuali attività di animazione.

La Giunta ha altresì dato mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici nonché al Comandante della Polizia Municipale di provvedere, secondo le rispettive competenze, la collaborazione nella realizzazione delle iniziative in programma ed all’adozione ed alla gestione delle necessarie ordinanze viabilistiche, nonché di cooperare per il superamento di piccole criticità che si manifestassero in corso d’opera.