Sabato 19 e Domenica 20 novembre all’interno della galleria del centro commerciale di Tortona si svolgerà la sesta edizione Fiera “VINI E TERRITORIO”, tutta dedicata all’esposizione, degustazione e vendita di vini e prodotti del territorio.

Il nostro territorio, ha favorito ed incrementato negli anni una produzione di uve pregiate bianche e rosse che hanno generato una viticoltura di elevata qualità. Un occhio rivolto alla tradizione, alla passione per la terra ed un altro diretto verso una maggiore dinamicità e tecnologia hanno permesso ai viticoltori del Tortonese di crescere sempre di più. Ecco allora chi troveremo alla fiera dove potremo degustare ed acquistare vini pregiati delle nostre terre:

La storica Cantina di Tortona, casa vitivinicola dal 1931, l’Azienda Agricola Cavo Valentino situata nel cuore dei colli tortonesi sulle prime propaggini del torrente Ossona, , l’Azienda Agricola San Ruffino, La Castagna, azienda vitivinicola di Spineto Scrivia che da cinque generazioni produce vini di qualità.

Stand anche per il noto Med’s di Tortona per la prossima apertura della nuova enoteca in via San Marziano/angolo Corso Romita.

I vini proposti saranno quelli caratteristici del territorio come i rossi Barbera, Croatina, Freisa, Dolcetto e quelli bianchi in primis il Cortese, ma anche Moscato e il Timorasso storico vitigno autoctono molto apprezzato e valutato negli ultimi anni.

Si potranno anche degustare ed acquistare i vini delle zone limitrofe al tortonese, in particolare non mancheranno i vini dell’Oltrepò Pavese con le Cantine Bertelegni produttrici di vini biologici come il pinot nero, il riesling e l’immancabile bonarda. Ed anche l’astigiano, famosa terra vocata al vino, sarà presente con uno stand tutto dedicato a quella zona.

Non solo vini, ma anche altri prodotti della terra. Si potranno, infatti, acquistare i prodotti tipici dell’Azienda Agricola Carcassola come i ceci, il mais ottofile e le grappe aromatizzate alla fragola profumata di Tortona.

Sempre all’interno della galleria ricordiamo che da LUNEDI’ 28 NOVEMBRE partiranno i “Mercatini di Natale” fino all’ 11 Dicembre.