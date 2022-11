I carabinieri vicini ai cittadini e a Tortona lo sono veramente anche grazie alla Biblioteca Civica Tommaso de Ocheda che ha realizzato una serie di incontri tra la popolazione e le Forze dell’ordine.

Il primo si è svolto ieri presso la sala riunioni della Biblioteca Civica in via Ammiraglio Mirabello e ha visto la presenza del Capitano Domenico Lavigna, comandante dei Carabinieri di Tortona, che non solo ha parlato di truffe, ludopatia e violenza, ma soprattutto ha spiegato l’importanza di avere informazioni e saperle utilizzare correttamente!

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì prossimo, 23 novembre, alle ore 17.