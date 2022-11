Dopo il successo della prima edizione, l’Associazione Progetto Tortona, ha lanciato una seconda edizione del Concorso fotografico-letterario “La Musa sui Colli”. L’obiettivo del concorso è il racconto del territorio tortonese attraverso diverse forme di espressione artistica: poesia, fotografia e racconto breve.

Il tema della seconda edizione del concorso è “Cielo e terra”. Fin dalla notte dei tempi, Padre Cielo e Madre Terra ci guardano e proteggono giorno dopo giorno. Affidiamo i nostri sogni al cielo stellato, la nostra sicurezza alla terra mite; i giochi dei bambini vogliono la terra come compagna, i sospiri degli innamorati il cielo come testimone. Il tema del concorso fotografico-letterario è la rappresentazione di questo binomio inscindibile, della sua influenza sulla nostra immaginazione e dello spettacolo che costituisce ai nostri occhi…

Gli elaborati, sono stati giudicati da una giuria composta da Francesca Bagnasco, laureata in filosofia, libraia e lettrice, Franco Arcesati, fotografo e ideatore del Progetto Ambiente Scrivia, Gianluca Giordano, fotografo e Alice Massone, fotografa e artista.

La premiazione dei vincitori si svolgerà sabato 12 novembre dalle ore 17:00 presso la Libreria Namastè di Via Emilia 168/A a Tortona. Durante l’evento, dopo la lettura drammatizzata delle poesie e dei racconti brevi premiati, a cura della compagnia teatrale Akeron, verranno svelati i primi tre classificati di ciascuna categoria, che riceveranno in premio una selezione di prodotti offerti dai partner del Concorso: Cantine Volpi, Pasticceria Casali, Luca Canevaro – Vignaiolo in Avolasca, Ottica Ottobelli, Verde-Commerce, Eight Shop, Fermento Brew Pub, La Montemarzina, CombinaTrame, CiniKnits, Sedano Selvatico, Lentiggini di Ceramica.

Visitando il sito internet www.progettotortona.it o le pagine Instagram e Facebook di Progetto Tortona, è possibile scoprire gli elaborati in gara. L’ingresso è libero.