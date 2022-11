Sabato 12 e Domenica 13 Novembre all’interno della galleria della Città Commerciale Oasi di Tortona si terrà l’ Ottava Edizione della “Fiera degli Antichi Mestieri”.

Negli stands, espositori che ancora oggi esercitano i cosiddetti “mestieri di una volta”, veri e propri esperti nell’arte artigiana, attività lavorativa in cui vengono prodotti e lavorati oggetti completamente fatti a mano.

All’opera si potrà vedere l’impagliatrice di sedie, un mestiere che un tempo si svolgeva in maniera itinerante passando di cascina in cascina. Un mestiere rimasto quello di sempre dove la differenza la fanno le mani, l’esperienza e la materia prima.

Ma non solo, si potrà apprezzare il fatto a mano di una volta attraverso le lavorazioni di filati in lana e di cucito su biancheria personalizzata, ma anche attraverso la pittura su ceramica, attività artigianale sempre attuale e da sempre praticata. La pittura sarà anche presente in galleria con uno stand dedicato alle decorazioni, affreschi e dipinti.

Come poi non dimenticare le lavorazioni in ferro? Presente infatti un’eccellenza artigiana nella lavorazione del ferro battuto, un materiale senza tempo da sempre utilizzato nelle rifiniture delle case.

Inoltre, si potrà conoscere l’artista Natale Panaro, scultore, illustratore, abile realizzatore di maschere, sculture per il teatro, burattini e marionette. Poi ancora abili artigiani del cuoio, del vetro ed anche pasticceri con i baci di dama, specialità del nostro territorio.

Tutto questo per dire che partecipare alla “Fiera degli Antichi mestieri” sarà come rivivere le atmosfere di un passato che ancora, se pur raramente, rivive in questi artigiani e nella loro storia ma anche nelle persone che scommettono su una manualità artistica ed artigianale di alto livello che porta prestigio al settore artigianale “Made in Italy”.