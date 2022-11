Questa notte i Carabinieri del Comando Provinciale, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere della Procura della Repubblica di Imperia, hanno arrestato un quarantaduenne di Asti ritenuto responsabile di rapina aggravata e tentata estorsione nei confronti di un sanremese.

L’uomo è stato rintracciato ad Asti nelle prime ore della notte ed in questo momento è già stato associato alla casa circondariale del capoluogo piemontese.

I fatti risalgono ad una sera del mese di agosto di quest’anno quando il quarantaduenne aveva fatto in modo di organizzare con un conoscente una cena tra famiglie in un ristorante di Sanremo. Dopo essere riuscito ad allontanare il commensale dalla tavolata con la scusa di andare insieme a comprare delle sigarette, l’uomo estraeva un coltello e, sotto minaccia, costringeva l’altro ad effettuare due distinti prelievi al bancomat da €2000, di cui poi si appropriava, intimandogli poi di ritornare al tavolo e continuare la serata come se nulla fosse accaduto.

Evidentemente non contento di quanto ottenuto, nei giorni successivi l’uomo ha continuato a minacciare la vittima con diversi messaggi minatori su WhatsApp, tentando di estorcere qualche altro migliaio di euro, ma fortunatamente senza successo, anche grazie alla ferma resistenza del conoscente che non ha esitato a contattare i Carabinieri per ricevere aiuto e che, come in questi casi avviene, immediatamente si sono attivati.

Come già accennato, attualmente già in carcere ad Asti, il presunto responsabile delle accennate condotte dovrà chiarire bene al Giudice le non del tutto chiare dinamiche sottese ai rapporti intercorrenti con la vittima, anche perché a suo carico figurano diverse aggravanti che ben potrebbero aumentarne la pena in caso di condanna, una tra tutte quella di aver commesso il fatto nei confronti di persona che abbia appena fruito di un servizio di credito preso uno sportello automatico abilitato al prelievo di denaro.