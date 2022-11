“Ridurre i costi dei rifiuti e salvaguardare il più possibile l’ambiente, sostenendo anche economicamente i nostri Comuni. Regione Liguria ha approvato il riparto per le risorse, pari a oltre 2.5 milioni di euro, destinate allo sviluppo della raccolta differenziata. Per la provincia di Imperia sono stati destinati 505.443 euro. L’Ente provinciale, dopo avere valutato le proposte dei Comuni, avrà tempo fino al 31 maggio 2023 per presentare i relativi progetti.

Si tratta di un’occasione da cogliere per far compiere un balzo in avanti alla raccolta differenziata sul nostro territorio. Con le nuove risorse si potranno finanziare interventi di ampliamento e di adeguamento di centri per il conferimento di rifiuti differenziati, l’ampliamento delle frazioni da intercettare con la raccolta differenziata, la progettazione di centri per il riuso, l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata a livello comunale tramite l’acquisto di mezzi e la conseguente attività di sensibilizzazione della popolazione”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.