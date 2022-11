Nella mattinata di oggi, si è svolta presso il Monumento votivo di Pistoia l’annuale cerimonia in ricordo dei caduti brasiliani nella seconda Guerra Mondiale.

La Città di Tortona era presente e rappresentata dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo che ha onorato i Caduti con la deposizione di una corona di alloro per mantenere vivo il ricordo ed il legame di Tortona con il Brasile ed i giovani soldati che per primi sono entrati in città nei giorni immediatamente successivi al 25 Aprile.

Il Presidente Ferrari Cuniolo ha avuto occasione di salutare l’ambasciatore Brasiliano con il quale si è intrattenuto brevemente insieme agli addetti militari dell’Areonautica, dell’Esercito e della Marina.