I parenti hanno provato a mettersi in contatto telefonico con lui per diverse volte e quando hanno visto che non rispondeva alle chiamate, visibilmente preoccupati, hanno dato l’allarme chiamando il 112. Probabilmente temevano il peggio che purtroppo si é avverato: l’uomo è deceduto tra le mura domestiche.

E’ accaduto poco dopo le 13 di oggi, in un’abitazione in via Costa Longarino, la strada alla periferia di Tortona che dal cimitero raggiunge si snoda lungo la collina circostante.

Secondo la prima sommaria ricostruzione appena scattato l’allarme ambulanza del 118 e Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona si sono precipitati sul posto e dopo aver provato inutilmente a suonare il campanello e a chiamare l’uomo, i pompieri hanno forzato una finestra dell’alloggio e una volta entrati all’interno hanno trovato l’uomo riverso a terra e immobile.

I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare: il pensionato di 71 anni era deceduto per cause naturali.

A questo punto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tortona per i rilievi del caso e il medico legale che ha accertato il decesso avvenuto da breve tempo, forse qualche ora prima.