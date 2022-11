Prosegue con numerosi appuntamenti la rassegna letteraria Novi d’Autore organizzata dalla Biblioteca Civica di via Marconi, 66.

Venerdì 4 novembre (ore 17,30) presso la Sala Conferenze, Roberto Livraghi, direttore del Museo ACdB (Alessandria Città delle Biciclette), presenta “PISTA! Alessandria capitale ciclistica della Belle Époque (1867-1915)” (Touring Club Editore, 2020). Il volume racconta le origini del ciclismo e, grazie al meticoloso lavoro di ricerca archivistica e fotografica dell’autore, l’importanza che ha rivestito Alessandria nello sport delle due ruote.

Venerdì 11 novembre (ore 17,30), al primo piano della Biblioteca (Sala Consultazione “Michelangelo Mori”), Gianluca D’Aquino presenterà i volumi “TRAIANO – il sogno immortale di Roma” e “Storia di un quadrifoglio che non sapeva di esserlo”. Due romanzi molto diversi nel genere, da una parte un romanzo storico (pluripremiato e finalista al celebre premio “Fiuggi Storia”) che ripercorre la vita di Marco Ulpio Traiano, imperatore romano vissuto a cavallo fra il I e il II secolo, dall’altra una piccola guida nata in seguito all’esperienza del lockdown dove anche la vita di coppia ha dovuto affrontare realtà che, nella frenetica vita moderna, non si era più abituati a vivere.

Mercoledì 16 novembre (ore 17,30) Guido Rosso, novese di nascita, attualmente dirigente presso l’Istituto Superiore Marconi di Tortona, ci accompagna in quella che definisce “civiltà contadina letteraria” con un saggio dal titolo “Terra (Terrae). Riflessioni sul mondo contadino in Cesare Pavese, John Steinbeck e altri autori” (Puntoacapo editrice,2022), nel quale si concentra sull’analisi dei romanzi pavesiani “Paesi tuoi” e “La luna e i falò”, conducendo un approfondito parallelo con alcuni lavori di John Steinbeck. Il libro è corredato da appendici didattiche per l’utilizzo scolastico. La partecipazione all’incontro avrà valenza come aggiornamento del personale docente e, al termine, verranno rilasciati gli attestati agli insegnanti e agli studenti che parteciperanno.

È invece in programma sabato 3 dicembre alle ore 10,30 l’appuntamento con Federico Fornaro e la presentazione del suo ultimo libro “Il collasso di una democrazia. L’ascesa al potere di Mussolini (1919-1922)” (Bollati Boringhieri, 2022). Un saggio che analizza gli avvenimenti che segnarono l’ascesa al potere di Mussolini con un’attenzione ulteriore all’analisi della situazione sociale dell’Italia di inizio ‘900.

Il romanzo autobiografico “Scampoli di vita” di Francesco Giannattasio, giovedì 15 dicembre (ore 17,30) ripercorre la gioventù dell’autore e, con una narrazione briosa e vivida, offre uno spaccato dell’Italia degli anni ‘50 e ‘60, caratterizzati dall’emigrazione interna con i problemi sociali che la causarono e caratterizzarono.

Infine, è in fase di definizione la data della presentazione del romanzo “La ragazza del circo” del dottor Gianfranco Di Somma, primario del reparto di chirurgia dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure.