Dopo il successo dei primi due appuntamenti del Perosi Festival, in occasione del convegno dall’Associazione Italiana Santa Cecilia (AISC), che si terrà a Tortona i prossimi 4 e 5 novembre, in Cattedrale a Tortona venerdì 4 novembre alle ore 21 si terrà un concerto “fuori programma” della rassegna dedicata al compositore tortonese

Ad esibirsi, questa volta, sarà il Rossini Chamber Choir diretto dal M° Simone Baiocchi che proporrà in prima esecuzione moderna la “Missa pro defunctis” a 6 voci di don Lorenzo Perosi, composta per i funerali di Papa Leone XIII.

“Si tratta – spiega Mons. Tarcisio Cola, presidente dell’Associazione Italiana Santa Cecilia – di un appuntamento importante per approfondire la conoscenza di don Lorenzo Perosi, un genio ingiustamente trascurato negli ultimi anni, mettendo in luce la sua esperienza di riformatore a servizio della liturgia“. L’ingresso al concerto è libero e, contrariamente a quanto avviene per i concerti in cartellone della rassegna, non è necessaria la prenotazione.

Il giorno seguente, poi, sempre in occasione del convegno, il Vescovo, Mons. Guido Marini, presiederà la Santa Messa in Cattedrale alle ore 18 nella quale le scholæ cantorum presenti al convegno eseguiranno la Missa Pontificalis I.