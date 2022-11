Intervento difficile, causa la pericolosità del gas che usciva dalla bombola, questa mattina, mercoledì 2 novembre, alla periferia di Tortona.

E’ accaduto sulla statale 10 per Alessandria, nei pressi del cantiere del Terzo valico, proprio dove sono ubicate diverse attività artigianale e un’officina di recupero mezzi incidentati.

Sono passate da poco le nove del mattino, quando secondo al prima sommaria ricostruzione, un operaio del cantiere del Terzo valico alla guida di un mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, rompe inavvertitamente il rubinetto di una bombola di gas Gpl che era rimasta interrata e nessuno si era accorto della sua presenza.

Il liquido, a contatto con l’atmosfera si trasforma in gas e subito viene dato l’allarme.

Sul posto si precipitano i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che dopo una veloce analisi della situazione, vista la pericolosità, decidono di allontanare gli operai e tutte le persone che sono nelle vicinanze: una semplice scintilla, infatti, potrebbe provocare un’esplosione.

I Pompieri mettono in sicurezza la bombola poi anche grazie all’intervento di altri addetti, il gpl smette di fuoriuscire e la bombola viene trasportata altrove. Le attività artigianali presenti nella zona possono tornare a funziona e ricevere clienti e gli operai del cantiere ritornare al al lavoro.

Altro intervento, molto più facile nel pomeriggio a Sale, dove un gatto, inseguita da un cane si era arrampicato su una trave e non voleva più scendere: i pompieri lo hanno recuperato riconsegnandolo alla proprietaria.