Un nuovo modo per vendere e comprare i prodotti locali utilizzando internet e la sharing economy: questa l’idea alla base de L’Alveare che dice Sì!, che il 9 novembre arriva anche ad Alessandria.

Combinare tecnologia e agricoltura sostenibile per accorciare la filiera e permettere a chiunque di fare la spesa online direttamente dai piccoli produttori del territorio. Questa l’idea alla base dell’Alveare che dice Sì! che sta diffondendo in Italia un modello di acquisto etico e sostenibile. Tramite la piattaforma www.alvearechedicesi.it, chiunque può fare la propria spesa direttamente dai piccoli produttori del territorio sostenendo così l’economia locale e il consumo di prodotti freschi, genuini e a chilometro zero. La rete degli Alveari ha già conquistato più di 160.000 consumatori su tutta Italia, e il 9 novembre inaugura un nuovo punto ad Alessandria (è possibile conoscere i produttori locali che riforniscono l’Alveare a questo link).

L’Alveare che dice Sì! è una piattaforma online che permette una distribuzione più efficiente dei prodotti locali, per dar vita a un modello di impresa sociale: la piattaforma di vendita favorisce infatti gli scambi diretti fra agricoltori locali e comunità di consumatori, che possono vendere online e ritrovarsi una volta alla settimana in mercati temporanei a Km 0,conosciuti come Alveari. Ad oggi sono più di 250 gli Alveari presenti in Italia, e 3000 i produttori che li riforniscono.

L’Alveare di Alessandria

Il luogo che, ogni giovedì, ospiterà la distribuzione settimanale della spesa è Il Circolo SOMS Cristo, in Corso Acqui 158 dove Gabriela, Elisa e Daniele accoglieranno i membri del loro Alveare insieme ai produttori. Sono già più di 15 le piccole aziende locali che si sono iscritte all’Alveare, proponendo un’offerta di prodotti molto varia: frutta, verdura, carne di manzo e di pollo allevata all’aperto, formaggi e uova ma anche pane casereccio, succhi di frutta, conserve e vino. I produttori associati sono stati selezionati nel pieno rispetto del chilometro zero: distano infatti in media 40 km dall’Alveare.

Il 9 novembre a partire dalle 17, gestori e produttori dell’Alveare si presenteranno con una piccola degustazione inaugurale aperta a tutti, iscritti e non. È possibile scoprire i produttori locali ed iscriversi gratuitamente collegandosi a questo link.

Chi è l’Alveare che dice Sì!

L’Alveare che dice sì! è una startup nata nel 2015 con base a Torino e Milano. È un progetto che ha origine in Francia nel 2011 col nome di “La Ruche qui dit Oui”, e che nel paese transalpino ha ottenuto un enorme successo: ad oggi sono più di 1000 gli alveari presenti Oltralpe.

In Italia sono già sorti oltre 250 Alveari su tutto il territorio nazionale.

Maggiori informazioni su: www.alvearechedicesi.it e sul sito noi.alvearechedicesi.it