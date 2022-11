Al Centro Commerciale Oasi di Tortona è già Natale.

A partire da LUNEDI’ 28 NOVEMBRE fino a DOMENICA 11 DICEMBRE rassegna dei MERCATINI DI NATALE con le caratteristiche casette in legno all’interno della galleria durante l’orario di apertura del centro commerciale.

L’idea in più per trovare un regalo di Natale unico e originale.

In primis articoli di oggettistica natalizia creativa e tutta realizzata a mano, presepi, decorazioni per l’albero, lavorazioni oggetti in legno, ghirlande. Poi ancora: creazioni in cuoio e lavori di cucito, borse fatti rigorosamente a mano.

In esposizione e vendita anche qualcosa di multietnico come le splendide ceramiche della Tunisia ed i bijoux brasiliani.

Non mancheranno inoltre i prodotti del nostro territorio, i prelibati vini con i viticoltori delle nostre terre ed i prodotti di pasticceria come i baci di dama.

Spazio anche alla solidarietà con gli stand del Minifal di Tortona e Paolo VI di Casalnoceto.

La rassegna durerà fino Domenica 11 Dicembre.