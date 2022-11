Per lo sport novese il 2022 è un anno ricco di ricorrenze, dallo scudetto conquistato 100 anni fa dalla Novese Calcio, ai 130 anni dalla fondazione della Forza e Virtù e i 50 anni di attività dell’Atletica Novese. Ma l’anno che sta per terminare ha portato anche nuovi successi, come la vittoria del pilota novese Cesare Tiezzi nel campionato italiano Moto 3.

Per celebrare questi avvenimenti il Comune di Novi Ligure ha organizzato un evento speciale, dal titolo “Forever Young”, che si terrà martedì 29 novembre alle 18,30 presso il Museo dei Campionissimi. La manifestazione, a ingresso libero, è inserita nel calendario “Piemonte Regione europea dello Sport 2022” e sarà condotta dalla giornalista Mimma Caligaris, che presenterà le storiche imprese sportive anche grazie all’ausilio di contributi audio e video. A rappresentare la Città sarà presente il Commissario Straordinario, dott. Paolo Ponta, che consegnerà targhe commemorative e omaggi ai protagonisti della giornata. «Questi anniversari – sottolinea il Commissario Ponta – sono patrimonio comune di tutta la Città e del suo movimento sportivo. Una testimonianza che l’amore e la passione di atleti e dirigenti sono più vivi che mai e portano alla collettività occasioni per sviluppare relazioni sociali, favorire integrazione, inclusione e crescita».

Un’occasione da non perdere, quindi, per celebrare i 100 anni dallo scudetto del 28 maggio 1922, un’impresa entrata negli annali del calcio nazionale e che rende la Novese parte del ristrettissimo club dei sodalizi italiani che possono vantare il tricolore.

Così come la storia ultracentenaria della Società ginnastica Forza e Virtù, che da quel lontano 16 ottobre 1892, data di fondazione, ha visto formarsi migliaia di atleti ed è stata la prima cellula da cui sono gemmate, nel corso degli anni, la Novese Calcio e l’Atletica Novese.

Anche l’Atletica Novese raggiunge un traguardo importante: sono 50 gli anni di attività, durante i quali si è distinta come una delle società regionali più importanti, anche grazie ai lusinghieri risultati ottenuti quest’anno dai suoi atleti.

Infine, verrà reso omaggio a Cesare Tiezzi, giovane promessa del motociclismo italiano, che ha appena conquistato il titolo di Campione Italiano Velocità Moto 3 e si accinge a disputare il campionato Mondiale FIM JuniorGp Moto 3.