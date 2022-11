In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, la Questura di Alessandria nella 6^ edizione dell’evento “Questo non è amore…”, ha rinnovato il proprio impegno di sensibilizzazione ed informazione sul tema, allestendo un gazebo all’interno del centro commerciale “Panorama”. Dutante tale importante iniziativa che si rivolge particolarmente alle donne vittime di violenza, sono stati anche distribuiti gli opuscoli “Questo non è amore 2022”.

All’iniziativa ha partecipato l’A.S.O. locale con operatrici specializzate, le quali hanno anche spiegato, a chi si rivolgeva agli operatori, la corsia preferenziale del Pronto Soccorso, il cosiddetto “Percorso Rosa”, il sostegno ed i servizi Socio Assistenziali del Comune di Alessandria (C.I.S.S.A.C.A.) nonché del Centro Antiviolenza Me.Dea.

Sono circa 100 al giorno, infatti, le donne vittime di reati di genere che si contano in Italia, secondo le segnalazioni raccolte dalle Divisioni Anticrimine delle Questure; nel 75% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia.

Le donne dell’alessandrino che si sono rivolte alle Forze dell’Ordine per le richieste di ammonimento al Questore nel 2022 sono 17, le donne che in ambito Provinciale hanno denunciato Atti persecutori e Maltrattamenti in ambito familiare, ad oggi, sono circa 130.

L’invito rivolto a tutte le donne che si trovino in situazione di violenza fisica o psichica è di non lasciar correre o perdere; non si deve aver timore, vergogna o paura a rivolgersi alle istituzioni. La violenza, il sopruso, l’umiliazione non sono mai amore.