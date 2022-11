Nell’ambito della rassegna diffusa di danza contemporanea

WE SPEAK DANCE

La danza parla sul più grande palcoscenico del Piemonte

27 novembre 2022 ore 21 – TEATRO CIVICO DI TORTONA

Prima regionale

BALLADE

Nuova produzione 2022

ELEGIA – Coreografia di ENRICO MORELLI

BALLADE – Coreografia di MAURO BIGONZETTI

Produzione MM Contemporary Dance Company

Coproduzione: Teatro Comunale di Modena

Con il sostegno di ATER Fondazione, Centro di Documentazione Pier Vittorio Tondelli / Correggio

Ministero della Cultura

Regione Emilia-Romagna

Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto

Centro Permanente Danza – Reggio Emilia

Sotto il titolo “Ballade”, in prima regionale al Teatro Civico di Tortona il 27 novembre 2022 per la rassegna We Speak Dance ideata da Piemonte dal Vivo, la MM Contemporary Dance Company presenta il nuovo spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da due autori italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. I brani, interpretati dai danzatori della MMCDC, accompagnano il pubblico in un viaggio tra generazioni diverse: BALLADE di Bigonzetti è un ritratto a tutto tondo degli anni Ottanta, decennio che ha ormai perso i suoi confini temporali per diventare simbolo di un’epoca, mentre ELEGIA di Morelli è ambientato e racconta la nostra epoca attuale, periodo che mai come ora porta vertigine e smarrimento, ma anche la rinnovata speranza di un nuovo inizio.

We Speak Dance è la rassegna di danza ideata da Piemonte dal Vivo nelle piazze del circuito, in sinergia con la programmazione delle stagioni 2022/2023: da novembre 2022 a maggio 2023, 25 appuntamenti con il meglio della danza italiana e internazionale, per una rassegna diffusa in tutte le province del Piemonte. Una scelta specifica con grandi nomi della scena nazionale e internazionale, per valorizzare il linguaggio universale della danza e per portare nei teatri di provincia il meglio dell’arte coreutica. www.piemontedalvivo.it/we-speak-dance

Gli spettacoli entrano a far parte dell’offerta in abbonamento nelle stagioni consolidate del circuito, con una proposta difficilmente visibile in altri teatri. L’ambizione, inoltre, è incuriosire ai linguaggi del contemporaneo un altro pubblico, con artisti e coreografi di alto profilo, accessibili nel teatro vicino a casa. Tutti gli spettacoli sono, infatti, disponibili con la Carta Giovani Nazionale.

TEATRO CIVICO – Via Ammiraglio Mirabello, 3 Tortona

tel. 0131/864488 – teatrocivico@comune.tortona.al.it