Ieri mattina, venerdì 25 novembre, presso la chiesa di Santa Maria di Castello è crollata una porzione di cornicione della parte esterna della navata centrale, adiacente alla piazza. Nella caduta il cornicione ha coinvolto il sottostante tetto di copertura della navata di destra i cui laterizi sono finiti sul solaio della navata aprendo un varco sulla cappella interna con la caduta di alcuni mattoni. La caduta non ha causato danni a cose o persone.

La tempestiva segnalazione da parte di don Gian Paolo Orsini e padre Lorenzo Tarletti, responsabili della chiesa di Santa Maria di Castello, ha permesso l’immediato intervento da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per la verifica della situazione e la messa in sicurezza della zona esterna (lato piazza) e interna alla chiesa.

Il professor Luciano Orsini, delegato vescovile per i beni culturali della Diocesi di Alessandria in accordo con la Soprintendenza ai beni artistici e architettonici ha dato avvio alle procedure previste in questi casi. “Non appena ricevuta la segnalazione abbiamo dato il via agli interventi necessari per tutelare cose e persone. Abbiamo poi provveduto a sistemare una recinzione e stiamo organizzando lo spostamento degli arredi sacri dalla cappella coinvolta. Al momento il danno materiale non è quantificabile”.