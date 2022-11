Sabato 19 novembre 2022, presso la Casa Madre della Divina Provvidenza – Paterno dell’opera Don Orione in Tortona è stato eletto il nuovo coordinamento locale del Movimento Laicale Orionino.

Il coordinamento sarà composto da Fabio Mogni (primo a destra nella foto in alto) come coordinatore, Carla Campora vice coordinatore, Armanda Sano segretaria e Daniela Ferretti tesoriera accompagnato dall’assistenza spirituale di don Alessio Cappelli. L’incontro che ha visto la presenza dei referenti laicali delle realtà orionine della città è stato guidato ed introdotto dalla coordinatrice generale e dell’Italia del MLO Armanda Sano che ha sottolineato l’importanza della presenza laicale accanto ai sacerdoti ed alle suore che operano nelle diverse opere orionine tortonesi nella disponibilità al servizio ed alla collaborazione.

La data di questo incontro è stata volutamente scelta perché significativa per la Congregazione orionina che domani, 20 novembre celebra la solennità della patrona principale, la Madonna della Divina Provvidenza. E proprio nella cappella della Casa Paterno ove è esposta la sua della Madre della Divina Provvidenza il gruppo si è recato per una preghiera e ricevere la benedizione.

Al termine il nuovo coordinatore locale Fabio Mogni ha voluto sottolineare l’importanza del,camminare insieme per il bene comune. “Questi anni di pandemia hanno rallentato i nostri incontri, le nostre attività – ha detto Mogni – ma dobbiamo ritrovare la forza di riprendere insieme il cammino per il bene della nostra Congregazione. Vogliamo davvero ‘esserci e fare’, collaborando e coordinandoci con le varie iniziative per portare sempre alto il nome ed il carisma del nostro Don Orione”.