Venerdì 17 novembre 2022, presso il Circolo di lettura della città di Tortona il sacerdote orionino Don Vittorio Muzzin ha presentato il suo libro “I miei ricordi a New York”.

Dopo i saluti di benvenuto ai numerosi presenti da parte del presidente del Circolo. Giovanni Ferrari Cuniolo, del sindaco Federico Chiodi ed un’introduzione da parte di Don Renzo Vanoi, Don Vittorio Muzzin ha ripercorso l’intera sua vita trascorsa in America. Molto commosso ma con voce decisa ha illustrato e commentato numerose diapositive fotografiche nelle quali illustrano luoghi e momenti di vita vissuta.

Dagli studi seminaristi, alle opere di carità nel nome di Don Orione nelle quali si è speso in particolare per i giovani adolescenti, luoghi di vita comune dove ha potuto incontrare numerose persone. Un giorno poi ancora più speciale perché Don Vittorio ha festeggiato il suo compleanno.

Al termine i presenti hanno acquistato il libro chiedendo all’autore una firma in ricordo di questa serata davvero trascorsa in allegria, nella commozione dei ricordi, nella visione del bene che Don Vittorio ha compiuto nei lunghi suoi anni in America.

Un grazie fraterno e sentito al presidente Cuniolo e ai soci del Circolo di lettura per questa bella opportunità e questa serata organizzata davvero in modo molto fraterno. A Don Vittorio, attualmente inserito nella comunità del Santuario della Madonna della Guardia di Tortona l’augurio di continuare ad essere un sacerdote vicino alla gente, annunciatore della Parola che salva.

F. M.