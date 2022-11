Bordighera sarà al BITESP – Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, in programma a Venezia dal 23 al 25 novembre prossimi. L’evento, riservato agli operatori professionali del settore, è nato nel 2018 per rispondere alle esigenze di una domanda sempre più evoluta, che per la propria vacanza ricerca esperienze ed attività da vivere in prima persona e guarda con attenzione alle tematiche di sostenibilità e tutela ambientale.

“Da quattro anni lavoriamo con gli obiettivi di valorizzare e promuovere Bordighera, favorirne lo sviluppo turistico e sostenerne gli operatori e i risultati non si sono fatti attendere, come confermano le parole di apprezzamento delle associazioni di categoria.” commenta il Vice Sindaco Mauro Bozzarelli. “La partecipazione alle fiere di settore è solo uno degli strumenti che abbiamo adottato con successo, ma è particolarmente importante poiché consente di presentare l’offerta, stringere contatti e relazioni, approfondire nuove tendenze ed anche cogliere opportunità di formazione. Con il BITESP, salgono a sei gli appuntamenti a cui Bordighera è stata presente nel 2022 (BIT Milano, Salon du Randonneur Lione, Discover Italy Sestri Levante, TTG Rimini, Borsa Internazionale del turismo culturale Genova): un grande impegno, condiviso con il Tavolo del Turismo, per far conoscere in misura sempre maggiore tutte le opportunità del nostro territorio, dalla natura all’enogastronomia, dal biking al whale-watching, dall’arte al paesaggio.”