Una parte dell’ospedale di Tortona sarà probabilmente privatizzata. E’ la conclusione che emerge dal Comunicato stampa arrivato poc’anzi in redazione da parte dell’ASL di Alessandria sul ricorso presentato al TAR per la gara indetta dalla stessa ASL di assegnare ai privati una parte della gestione dell’ospedale. Il TAR dovrà esprimersi successivamente sul merito, ma il fatto che abbia deciso di non accogliere la richiesta di sospensiva è sicuramente un punto a favore dell’ASL.

Di seguito il comunicato stampa:

E’ di oggi la notizia del rigetto, da parte del TAR, della richiesta di sospensiva della procedura di gara indetta dall’Asl di Alessandria per affidare ai privati una parte dei servizi dell’ospedale di Tortona presentata da ANAAO perché “non sussiste danno grave e irreparabile” e va quindi tutelato l’interesse pubblico.

Inoltre, ancora negli ultimi giorni, sono pervenute da diverse ditte alcuni quesiti inerenti il bando di gara. Questa corrispondenza tra gli interessati e l’Azienda Sanitaria è di rilevante importanza in quanto non si tratta di un appalto ordinario, ma di una procedura complessa ed è naturale che le ditte abbiano bisogno di tempo per modulare le offerte anche al fine di offrire un servizio migliore ai cittadini.

Anche per queste motivazioni, la Direzione dell’ASL ha deciso di rispondere favorevolmente alle richieste di proroga dei termini per la presentazione delle offerte. La scadenza sarà quindi posticipata al 5 dicembre p.v..

La proroga dei termini consente di rispettare il principio della partecipazione e della competizione degli istanti e per l’ASL la garanzia della tutela dell’interesse pubblico, volendo perseguire la finalità di offrire un servizio articolato ed efficiente.

Ufficio Stampa ASL AL