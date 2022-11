Anche Solidal per la Ricerca sarà protagonista della 36° edizione della Fiera delle eccellenze enogastronomiche di San Baudolino. Sabato 12 e domenica 13 novembre, infatti, sarà presente con due appuntamenti per far conoscere le attività svolte all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dell’ASL AL, con il coordinamento del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto da Antonio Maconi.

Sabato e domenica nello shop di corso Roma 52 di Fuga di Sapori sarà possibile gustare una fetta di panettone o pandoro con la Brigantella. la crema spalmabile che sostiene l’economia carceraria e supporta la ricerca sanitaria. Un’iniziativa in programma dalle 9 alle 19 e che è stata resa possibile grazie alla duratura collaborazione con Carmine Falanga, Presidente Idee in Fuga.

Domenica 13, inoltre, Solidal per la Ricerca sarà presente nel cortile della Camera di Commercio: sempre dalle 9 alle 19, saranno direttamente i giovani data manager e coordinatori della ricerca a illustrare le loro attività, tra cui, grazie anche alla costante attenzione di Manuela Ulandi, Presidente Procom, la ricerca a Km 0. Alle 12, infine, ci sarà la presentazione ufficiale della Settimana della Ricerca.

Sostenere la ricerca significa supportare la comunità, locale e accademica, attraverso un investimento nel futuro: ecco perché è importante partecipare agli eventi di Solidal per la Ricerca, a partire proprio da quelli in programma nel ricco programma della Settimana della Ricerca (www.fondazionesolidal.it/settimana-della-ricerca-eventi-solidali-dal-18-al-28-novembre/).

Per maggiori informazioni sulle iniziative di Solidal per la Ricerca è possibile scrivere una mail a solidalricerca@fondazionesolidal.it .