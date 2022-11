In occasione dell’appuntamento mensile di “Casale Città Aperta”, il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi propone la rassegna “Ti racconto un’opera”, un ciclo di visite guidate che vuole esser un invito alla scoperta delle Collezioni civiche e del territorio.

Ogni visita avrà come punto di partenza la lettura di una specifica opera d’arte dalla quale si svilupperà una narrazione dai molteplici aspetti coinvolti: vicende biografiche dell’artista, caratteristiche del soggetto rappresentato, collegamenti con altre opere presenti in Museo o disseminate sul territorio, peculiarità tecniche o vicende collezionistiche e non mancheranno rimandi alla storia politica e culturale.

Il programma e la conduzione delle visite è a cura dello Storico dell’arte Dario Michele Salvadeo

Il quarto appuntamento: domenica 13 novembre, ore 17.00

Rappresentare il mito: Giuseppe Garibaldi nelle Collezioni civiche

Il Museo civico di Casale Monferrato conserva tra le sue collezioni un importante ritratto di Giuseppe Garibaldi, opera di Eleuterio Pagliano (Casale Monferrato 1826 – Milano 1903). Dalla lettura del dipinto, di notevole qualità artistica, la visita si svilupperà in una riflessione sulla fortuna delle rappresentazioni di Garibaldi, quale simbolo dei valori del Risorgimento italiano con tutti i suoi risvolti politici e ideologici. Il rapporto tra le arti e il pensiero risorgimentale alimenteranno una mitologia di lunga durata, come testimoniano i monumenti a Garibaldi di inizio Novecento realizzati da Leonardo Bistolfi.

Costo di partecipazione: € 3,60, gradita la prenotazione: 0142 444309 /

0142444249 / museo@comune.casale-monferrato.al.it

La prossima visita in programma si terrà domenica 11 dicembre.