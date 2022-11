È tutto pronto per la sesta edizione di Miss Inverno che si svolgerà domenica 11 dicembre a Villanova d’Albenga (Sv) anticipata la settimana precedente dal consueto shooting fotografico di presentazione delle 20 protagoniste che coinvolgerà diverse aree della zona interessata quest’anno dal concorso che, oltre alla gara al termine della quale verrà eletta la nuova Miss Inverno ed assegnate le altre dieci fasce in palio vedrà la conduzione patron Luca Valentini e, per il secondo anno consecutivo di Cristina De Stefano, presentatrice televisiva e voce radiofonica, oltre che autrice del recente successo editoriale “Coaching in The city” affiancati per la prima volta da Gloria Cusin, già protagonista durante alcune passate edizioni del beauty contest in passerella, quest’anno nelle vesti di conduttrice.

Laureata in scienze della comunicazione e giornalismo e reduce da un importante stage milanese nella redazione di Sky Tg24, nonostante la giovane età Gloria ha già alle spalle diverse fortunate esperienze sia di conduzione live che radiofonica.

Diversi come sempre anche gli artisti ospiti che sarà possibile apprezzare durante la serata dell’11 dicembre a Villanova, e che, anche in questo caso, per la prima volta calcheranno il palco di Miss Inverno:

Dal giovane e talentuoso chitarrista Matteo Maffezzoli pronto ad infiammare con il suo rock il palco Villanovese alla cantautrice Emma Pescio, già nota al grande pubblico soprattutto grazie alla sua “era l’inferno” trasmessa per un lungo periodo di tempo dalle radio, che vanta un percorso professionale fatto di nomi importanti come quello di Danila Satragno vocal coach dei Maneskin, Giuliano Sangiorgi, o Biagio Antonacci, tra gli altri, o del giornalista musicale Massimo Cotto, fino ad Anna Tatangelo ecc… Entrata a far parte del rooster di Joseba Publishing, Emma ha confezionato il suo primo EP comprensivo di videoclip grazie al supporto dell’etichetta stessa, partecipato a numerosi eventi live ed è stata notata, ascoltata ed apprezzata da diversi nomi noti del mondo della discografia italiana ed internazionale come Dario Savatori, critico musicale storico della Ra, sino a giungere quest’anno ad un passo da Sanremo e, per la prima volta a Miss Inverno.

Così come ad esordire sul grande palco Villanovese sarà anche Corinna Parodi, elegante e grintosa interprete già protagonista di numerosi talent e vincitrice di vari importanti riconoscimenti a livello nazionale che porterà a Miss Inverno ’22 un grande classico della musica italiana e…una straordinaria sorpresa “natalizia”!

Non mancherà infine neanche quest’anno il momento dedicato alle eccellenze sportive del territorio che vedrà protagonista l’Unione Sportiva Villanovese a pochi giorni dai festeggiamenti per i suoi primi cento anni che si svolgeranno esattamente una settimana dopo Miss Inverno all’interno del ricco mese di dicembre a Villanova d’Albenga che per la prima volta ospiterà anche il contest ideato da Luca Valentini e prodotto da LuNa Comunicazione|Eventi.

L’appuntamento è per domenica 11 dicembre dalle 21 nel grande Salone dei Fiori.

Acconciature di Elvira “Idee per la testa” di Villanova d’Albenga, Official Ph. Veronica Caprarella, audio/video/luci, Paolo Bianco, allestimenti floreali e bouquet di Anna Fiori, Albenga, Official media partner, Radio 104.

È possibile seguire tutte le novità su Miss Inverno visitando la pagina Facebook ufficiale del concorso dove dal 5 dicembre in poi sarà anche possibile iniziare a conoscere le 20 protagoniste della prossima edizione.