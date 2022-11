Hanno avuto grande successo i laboratori artistici “Percorsi d’arte”, curati dall’associazione “Laboratori d’arte” e patrocinati dal Comune di Novi Ligure. Gli incontri settimanali, iniziati i primi giorni di novembre, si protrarranno sino al mese di maggio. Le lezioni di disegno, acquerello e pittura a cura del prof. Roberto Pochettini, per gli adulti, e dal prof. Andrea Chiappino, per i ragazzi, si svolgono il sabato dalle ore 15 alle 17. I laboratori di ceramica: terzo fuoco e modellato, a cura della prof. Anna Cesura, invece, si tengono il giovedì dalle ore 16 alle 18. Tutti i corsi si svolgono presso il Centroincontro di via Monte di Pietà. Grande entusiasmo tra i ragazzi. Una giovanissima allieva, racconta la mamma, il lunedì comincia, con impazienza, il conto alla rovescia dei giorni che mancano per arrivare al sabato pomeriggio per la lezione di pittura. La presidente Vilma Borra e la vicepresidente Luisa Murtas affermano che le iscrizioni, dopo due anni di chiusura a causa della pandemia, hanno superato ogni più rosea aspettativa. Precisano che c’è ancora qualche posto, per i laboratori di ceramica il giovedì pomeriggio e per disegno, acquerello e pittura, il sabato pomeriggio. Per questo ultimo corso, l’associazione ha alcune richieste per un ulteriore appuntamento il lunedì sera dalle 20,30 alle 22,30 sempre nella stessa sede. È necessario, però, un numero minimo di partecipanti per cui invita coloro che sono interessati a telefonare per eventuali informazioni a: Luisa Murtas 3470523115; Vilma Borra 3387423226. (nelle foto allegate alcuni lavori eseguiti durante i laboratori)

