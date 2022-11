L’Open night del Liceo Peano, l’appuntamento per studenti delle scuole secondarie di primo grado che si apprestano a scegliere la scuola superiore, quest’anno triplica gli appuntamenti. La scuola aprirà le sue porte in tre serate: venerdì 25 novembre dalle 20.30 alle 23.00 per la presentazione di tutti gli indirizzi, venerdì 2 dicembre dalle 20.30 alle 22.30 la presentazione dei licei classico e scientifico, venerdì 16 dicembre dalle 20.30 alle 22.30 quella dei licei linguistico, scienze umane e scienze umane opzione economico-sociale.

Le novità dell’offerta formativa solo molte, l’organizzazione su tre serate è stata pensata per consentirne una conoscenza più precisa. Già da questo anno scolastico è stato avviato l’indirizzo di liceo scientifico a curvatura ambientale, nel prossimo partirà anche il liceo scientifico quadriennale: un percorso che si concluderà con l’esame di stato e che consentirà l’accesso all’università con un diploma di liceo scientifico a tutti gli effetti e con un anno di anticipo. Un corso che prevede didattica innovativa, anche in sincrono, in chiave di ottimizzazione degli apprendimenti.

Novità importanti anche per l’indirizzo linguistico: accanto al tradizionale con terna di lingue inglese, tedesco e francese, verrà attivato un corso con inglese, spagnolo e cinese. L’insegnamento di cinese sarà supportato dalla collaborazione con l’Istituto Confucio, rapporto consolidato in questi anni dall’organizzazione dei corsi opzionali di cinese in orario pomeridiano.

L’organizzazione degli eventi è coordinata dalla dirigente, Maria Rita Marchesotti e dalle docenti responsabili dell’orientamento, Giovanna Ricci e Lorena Lini.

L’accesso avverrà solo previa iscrizione: le informazioni sono sul sito. I docenti del Liceo Peano saranno inoltre presenti ai diversi eventi di orientamento organizzati dalle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Tutta l’offerta formativa del Liceo è già online sul sito istituzionale: video, presentazioni, piani di studio, descrizione delle attività extracurricolari per aiutare i ragazzi e le famiglie a fare una scelta meditata e fondamentale per il futuro.