La Commissione Pari Opportunità, presieduta dal Vicesindaco Simona Virgilio, ha conferito il premio “Maria Montessori 2022” a tre donne che si sono distinte per l’impegno e per aver ottenuto brillanti risultati nei campi delle arti fotografiche e della creatività. Si tratta delle fotografe Giovanna Corti e Anna Maconi e dell’art director Chiara Mussini. La cerimonia di consegna del premio si è tenuta oggi pomeriggio presso la Sala del Consiglio del Comune di Voghera.

Il Premio “Maria Montessori” è stato istituito nel 2009 per riconoscere pubblicamente il ruolo e l‘impegno delle donne della Città di Voghera, che, con la loro attività, si sono particolarmente distinte in vari ambiti. La fotografa Giovanna Corti, oltre ad aver prestato la sua professionalità al mondo del volontariato, ha vinto numerosi premi in varie categorie in concorsi internazionali con le sue fotografie riguardanti le cerimonie di matrimonio ed è anche autrice di un libro arricchito da un reportage fotografico sulla sua esperienza di viaggio in Bhutan. La seconda assegnataria è Anna Maconi, fotografa coinvolta in numerose mostre e progetti fotografici editoriali e regista di “short film”, vincitrice di diversi premi a livello internazionale, ultimo dei quali ottenuto nel 2021 in occasione del “Berlin International Art Film Festival e Official Selection” per il cortometraggio “Marie”. Chiara Mussini, art director, ha messo in atto diversi progetti a Voghera insieme all’associazione Spazio 53, realizzando la grafica per alcuni eventi importanti, quali i 250 anni della Città, Voghera nelle immagini Cicala e soprattutto per Voghera Fotografia, un festival dedicato alla fotografia d’autore; oltre all’associazione, l’art director si occupa di progetti di comunicazione anche per aziende e realtà locali a Voghera.

“In merito all’edizione 2022 la scelta è ricaduta su tre nominativi per riconoscere l’impegno collettivo dimostrato nell’ambito delle arti fotografiche e della creatività – sottolinea il Vicesindaco e Assessore con delega alle Pari Opportunità Simona Virgilio -. Giovanna Corti, Anna Maconi e Chiara Mussini hanno un curriculum importante, che riflette pienamente il loro grande valore. Istituita per la prima volta nel 1998, la commissione riflette uno spirito armonioso, lavora in piena sinergia con l’assessorato alle pari opportunità, includendo ben quindici associazioni attive sul territorio per un totale complessivo di venti componenti, e sta attuando molteplici iniziative legate a diversi contesti riguardanti il tema dell’abbattimento delle barriere”.