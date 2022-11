Sembra incredibile, ma la segnalazione arriva da un nostro lettore;

Un condomino disperato, giorni or sono, scriveva un’e-mail allo Studio dell’Amministrazione Condominiale: La mia lavastoviglie s’è rotta improvvisamente! Ho chiamato il tecnico il quale ha constatato, dopo averla smontata, l’invasione da blatte nella scheda e nel motore. La loro presenza è dovuta alla risalita nella tubazione principale dell’acqua. Da parte nostra abbiamo sempre usufruito dei servizi di disinfestazione del condominio anche singolarmente, a nostre spese, senza successo. Non possiamo acquistare un altro elettrodomestico senza la scomparsa degli insetti… i quali hanno la determinazione di distruggere quanto si trova sul loro cammino. E, se da soli non riescono? Sono insetti con facilità di riproduzione, hanno al seguito una prole numerosa, sempre disponibile, con i loro simili pronti a dar man forte per danneggiare non solo elettrodomestici, purtroppo anche la salute di chi con loro è costretto a convivere, poiché non sono solo un enorme fastidio; davvero sono una minaccia alla salute dell’uomo, poiché contaminano superfici ed alimenti.

Amano vivere nelle fessure degli edifici, risalgono le tubazioni centrali dell’acqua. Dunque Attenzione!