Direttore buon pomeriggio,

Ritengo che si debba criticare, coi giusti modi, ma anche riconoscere i meriti.

Dico questo perche’ nei giorni scorsi ho constatato passando nel parco dello Scrivia, che in un’area raggiungibile dalle auto erano depositate vicino ai cassonetti delle sedie e pezzi di mobilio.

Ora, considerato che Gestione ambiente ritira, previo appuntamento, i colli ingombranti a domicilio senza costi e che e’ anche possibile consegnare, nei modi previsti, nel punto di ritiro il materiale che possiamo portare in auto o altro mezzo trovo imbarazzante che ancora si depositino delle sedie e pezzi di mobilio in mezzo ad un bosco.

Ma se una critica debbo fare, ammesso e non concesso si sia gia’ provveduto, perche’ nei punti sensibili, e questo indicato lo e’ da sempre, non si installano fototrappole e poi si sanzionano con il massimo del previsto dalla legge i trasgressori? E se gia’ fatto lo si dica ai cittadini per trasparenza altrimenti siamo anche legittimati a pensare che nulla sia fatto in materia. Quante multe sono state elevate in quel punto? In quello indicato e non altrove perche’ la trasparenza e’ precisione. Scrivere che sono state elevate sanzioni senza indicare dove ed il motivo equivale a generalizzare e divagare senza entrare nel merito della questione. Fatta salva la privacy credo che il dettaglio delle multe elevate ed i luoghi interessati facciano chiarezza, altrimenti cosa pensare?

Da una parte la civilta’ dei cittadini, di Tortona e non, e dall’altra il dovere di Gestione Ambiente di contenere i costi supplementari, mi dicevano alla fine di giugno due impiegati/dirigenti intenti ad un sopralluogo nello stesso punto, di circa 2.000 euro a sgombero che sono naturalmente pagati dai cittadini.

Cordiali saluti

Lettera Firmata