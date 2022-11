Le cantine del Movimento Turismo del Vino Piemonte tornano ad aprire le loro porte dal 5 al 13 novembre 2022 in occasione dell’appuntamento autunnale “CANTINE APERTE A SAN MARTINO” con l’intento di condividere con i tantissimi appassionati e curiosi la gioia di assaggiare eccezionalmente i vini dell’ultima vendemmia e non solo, in abbinamento a prodotti di stagione.

Grande attesa quindi per una manifestazione che offre agli appassionati di tutte le età, ma anche ai semplici curiosi, un assaggio di quello che è il lavoro nei campi e poi in cantina, per vivere emozioni autentiche in compagnia, brindando all’inizio di un nuovo anno agricolo.

E’ con questo spirito che le cantine MTV di tutta Italia si preparano ad accogliere i visitatori proponendo degustazioni guidate, momenti conviviali, percorsi sensoriali, e possibilità di acquistare i vini direttamente in cantina.

Di seguito le cantine aperte

ALESSANDRIA

Altavilla

MAZZETTI D’ALTAVILLA

Distillatori dal 1846

Viale Unità d’Italia, 2 tel. 0142 926147

info@mazzetti.it

www.mazzetti.it

DEGUSTAZIONI NEL GRAPPA STORE

Ogni giorno è possibile visitare liberamente, senza necessità di prenotazione, il Grappa Store per degustare i tanti spirits di

Mazzetti d’Altavilla (Grappe, Acquaviti d’Uva e di Vino, Liquori, Golosità, Cioccolatini e Amaretti alla Grappa e al Liquore,

Frutta al Liquore…). Possibilità di acquisto e di scelta fra numerose confezioni ed idee regalo.

Visitabili gratuitamente anche la Cappella Votiva La Rotonda e la mostra “Il Monferrato nello Spirito”.

Orari: dal Lunedì alla Domenica (7 giorni su 7) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al)

Camino Monferrato

CANTINA PIERINO VELLANO

via Pontestura 81

tel. 0142- 578015 – reception@casansebastiano.it

www.casansebastiano.it

SABATO 5 NOVEMBRE

Visita guidata alle cantina con degustazione di 3 vini dalle 11:30 alle 13 – 15€ a persona

Banco di assaggio gratuito per tutto il giorno

Possibilità di prenotare aperitivo o aperipranzo/cena a Le Botti Bistrot

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Visita guidata alle cantina con degustazione di 3 vini dalle 17:30 alle 19 – 15€ a persona

Banco di assaggio gratuito per tutto il giorno

Possibilità di prenotare aperitivo o aperipranzo/cena a Le Botti Bistrot

SABATO 12 NOVEMBRE

Visita guidata alle cantina con degustazione di 3 vini dalle 17:30 alle 19 – 15€ a persona

Banco di assaggio gratuito per tutto il giorno

Possibilità di prenotare aperitivo o aperipranzo/cena a Le Botti Bistrot

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Visita guidata alle cantina con degustazione di 3 vini dalle 17:30 alle 19 – 15€ a persona

Banco di assaggio gratuito per tutto il giorno

Possibilità di prenotare aperitivo o aperipranzo/cena a Le Botti Bistrot

Cartosio

CASCINA ROCCABIANCA

Località Roccabianca, 1

tel. 0144.40304

info@agriroccabianca.it

www.agriroccabianca.it

Il mosto diventa vino…Dal 5 al 13 novembre puoi prenotare direttamente online sul nostro sito:

http://www.agriroccabianca.it/prodotto/novembre-san-martino-il-mosto-diventa-vino-2/

Casale Monferrato

AZ. AGRICOLA LEPORATI ERMENEGILDO

Strada Asti 29

tel. 0142-55616 – info@leporatiwine.com

www.leporatiwine.com

Visita alle cantine e, se il tempo lo permette anche ai vigneti, degustazione dei vini accompagnata da prodotti locali, possibilità di

acquisti in cantina.

Orario di apertura al pubblico 10,30-12,30 e 15.00-18.00.

Vignale Monferrato

HIC ET NUNC

Via Cà Milano

tel. 0142 670165

info@cantina-hicetnunc.it

www.cantina-hicetnunc.it

DOMENICA 13 NOVEMBRE

RICERCA DEL TARTUFO CON DEGUSTAZIONE

L’esperienza è prevista in due fasce orarie:

• 1^a fascia: dalle 9:00 alle 13:00

• 2^a fascia: dalle 13:00 alle 17:00

Dopo l’arrivo in Cantina, insieme al tuo gruppo, verrai accompagnato sul luogo di ricerca e sarai il protagonista di una coinvolgente

ricerca del tartufo tra i boschi del Monferrato.

Al termine dell’esperienza è previsto il ritorno in Cantina con visita guidata. Si passa poi alla degustazione di quattro etichette Hic et

Nunc accompagnate da una selezione di eccellenze gastronomiche a base di tartufo.

Ecco il link per la prenotazione: https://www.cantina-hicetnunc.it/prodotto/ricerca-del-tartufo-con-degustazione/