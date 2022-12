Prevenire e contrastare truffe e raggiri ai danni dei cittadini. È questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione promossa sul territorio dalla Compagnia Carabinieri di Novi Ligure, con la collaborazione del Comune di Novi Ligure. L’iniziativa è rivolta in particolare alle fasce più deboli della popolazione, tra cui quella degli anziani, categoria purtroppo presa di mira da questo esecrabile fenomeno, e consiste in una serie di incontri che si terranno in città nei mesi di dicembre e gennaio.

Nel corso delle riunioni saranno confrontate esperienze e saranno fornite utili indicazioni per evitare di incorrere in episodi di criminalità diffusa. Saranno presenti i militari dell’Arma per parlare con gli anziani, informarli sulle modalità attraverso le quali le truffe vengono attuate e fornire loro consigli mirati affinché possano difendersi dalle subdole tecniche utilizzate dai malviventi. Per queste persone la truffa, oltre al danno economico che comporta, rappresenta anche un vero e proprio motivo di caduta psicologica: c’è infatti il reale pericolo che le vittime possano chiudersi in sé stesse, compromettendo la propria autonomia e socializzazione.

Il calendario degli appuntamenti è il seguente:

Venerdì 2 dicembre 2022 (ore 16,30) sala del Circolo Quartiere GIII

(ore 16,30) sala del Circolo Quartiere GIII Sabato 3 dicembre 2022 (ore 16,30) Circolo della Frazione Merella

(ore 16,30) Circolo della Frazione Merella Sabato 14 gennaio 2023 (ore 16,30) Centro Anziani di Palazzo Lucedio (traversa di Via Verdi);

(ore 16,30) Centro Anziani di Palazzo Lucedio (traversa di Via Verdi); Mercoledì 18 gennaio 2023 (ore 15,30) Biblioteca Civica (via Marconi, 66) ospiti di Unitrè

Durante gli incontri saranno distribuiti anche degli opuscoli, realizzati dall’Arma dei Carabinieri e stampati dalla tipografia comunale. Con l’ausilio di vignette e di un linguaggio semplice e diretto, la guida mette in guardia dalle truffe, raggiri, tentativi di furto e dà consigli utili a evitare situazioni di rischio. Si tratta di uno strumento utile per la vita di tutti i giorni, un vademecum da conservare e da tenere sempre a portata di mano.