Nella seduta del 23 novembre scorso la Giunta Comunale di Bordighera ha approvato l’intervento di efficientamento energetico delle scuole Rodari e ha dato mandato al Settore Tecnico di avanzare domanda di finanziamento a valere sull’avviso pubblico adottato dal MiTE per la concessione di contributi a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili.

Per l’edificio scolastico di via Pasteur si prevede la sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi elementi in alluminio anodizzato a taglio termico, per il contenimento energetico, e l’installazione di tende a rullo in pvc sul lato interno degli stessi infissi, per una gestione ottimale della luce.

“Procediamo con ulteriori opere per le scuole di Bordighera, dopo i lavori di messa in sicurezza antisismica e la riqualificazione delle aree esterne per cui abbiamo investito quasi € 4.050.000 nel biennio 2020 – 2021. Tutto questo senza mai interrompere l’attività didattica.” commenta l’Amministrazione. “Intervenire sugli edifici scolastici significa garantire elevati standard di sicurezza e migliorare la qualità delle ore che i ragazzi trascorrono nelle aule: obiettivi per cui continueremo ad impegnarci, per il futuro della città.”

La spesa complessiva stimata per cui il Comune parteciperà all’avviso di finanziamento è di € 210.000, di cui € 9.231,67 a carico dell’ente; se l’istanza sarà accolta, si procederà a prenotare gli acquisti necessari direttamente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

​